O antigo Presidente do Burundi, Pierre Buyoya, faleceu com covid-19

O antigo Presidente do Burundi Pierre Buyoya faleceu ontem em Paris aos 71 anos com covid-19. Chefe de Estado do Burundi de 1987 a 1993 e em seguida entre 1996 e 2003, Pierre Buyoya tinha sido admitido há uma semana numa unidade de saúde de Bamaco antes de ser evacuado ontem para Paris, onde acabou por falecer durante a noite na ambulância que o levava para o hospital.

Nascido no dia 24 de Novembro de 1949 na província de Bururi no sul do Burundi no seio de uma família humilde de minoria Tutsi, Pierre Buyoya começou por fazer carreira no seio do exército chegando ao grau de comandante de batalhão em 1980, antes de exercer um cargo de chefia no Estado-Maior a partir de 1984.

Chegado ao poder em 1987 através de um golpe de Estado contra o então Presidente Jean-Baptiste Bagaza, também tutsi, num contexto de forte descontentamento entre os militares, durante os primeiros 6 anos em que permaneceu no poder, Pierre Buyoya actuou no sentido de conduzir o seu país para a democratização.

Este processo resultou na eleição em 1993 de Melchior Ndadaye, simultaneamente primeiro chefe de Estado democraticamente eleito e também primeiro Hutu a chegar à função suprema num país onde os Hutus representam 85% da população.

A passagem deste Presidente pelo poder será contudo de curta duração. Menos de quatro meses depois da sua eleição, o seu assassinato durante um golpe militar marca o início de um novo período de guerra civil no Burundi entre o exército dominado pela minoria Tutsi aos grupos rebeldes Hutus.

Foi neste contexto que Pierre Buyoya regressou à cena política, em 1996, num novo golpe de Estado, após o qual a guerra vai ainda continuar largos anos.

Apesar de Pierre Buyoya assinar em 2000 os Acordos de Arusha que visavam colocar um ponto final ao conflito, só em 2006 e 300 mil mortos depois, é que a guerra civil termina. Ou seja já 3 anos depois Pierre Buyoya deixar o poder, em 2003, conforme estabelecido nos acordos de paz.

A nova página que se abre então, com a chegada ao poder em 2005 de Pierre Nkurunziza, líder do CNDD-FDD, antiga rebelião Hutu, acaba por resvalar em 2015 para a violência, quando o seu regime reprime severamente quem contestou a sua reeleição. Este último acaba por morrer repentinamente no passado mês de Junho.

Por seu lado, Pierre Buyoya que entretanto tinha passado a ocupar desde 2012 o cargo de enviado especial da União Africana para o Mali e o Sahel acabou por demitir-se em finais do mês passado, depois de ser condenado pela justiça burundesa à prisão perpétua, durante um julgamento do qual esteve ausente, por ter alegadamente fomentado o assassinato do Presidente Melchior Ndadaye em 1993. Na altura, Buyoya qualificou este processo de fantochada política e disse que "pretendia lavar a sua honra".

