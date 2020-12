Mali: Somaïla Cissé morre vítima de Covid-19

O principal opositor maliano, Somaïla Cissé, mantido refém durante seis meses pelos jihadistas, morreu esta sexta-feira, em França, vítima de Covid-19. A notícia foi confirmada à Agência France Press pela família e pelo partido.

“Somaïla Cissé, líder da oposição maliana, morreu hoje em Fraça, para onde tinha sido transferido para receber tratamento devido à infecção de Covid-19”, anunciou à AFP um membro da sua família, uma informação que foi confirmada por um responsável do partido.

Soumaïla Cissé, 71 anos, foi candidato presidencial por três vezes e desapareceu em Março, durante a campanha para a sua reeleição para o cargo de deputado nas eleições legislativas, que viriam a realizar-se poucos dias depois.

O opositor maliano acabou por ser libertado no mês de Outubro, juntamente com a trabalhadora humanitária francesa, Sophie Pétronin, e outos dois cidadãos italianos.

Na altura, o governo do Mali declarou apenas que as libertações resultaram dos esforços combinados entre os serviços de inteligência e os militares malianos.

O líder da oposição era já apontado com um dos favoritos às próximas eleições presidências que terão lugar dentro de quinze meses, colocando um ponto final no período de transição iniciado com o golpe de Estado de 18 de Agosto.

