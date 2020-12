Tensão na República Centro Africana ameaça eleições de domingo

A coligação de grupos armados que há uma semana lidera uma ofensiva contra o governo da República Centro-Africana anunciou esta sexta-feira quebrar o "cessar-fogo unilateral" de três dias devido à "teimosia" do governo.

A República Centro-Africana tem agendado para este domingo, 27 de Dezembro, eleições presidenciais, com o actual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, a surgir como candidato favorito para um novo mandato cinco anos. Estas eleições acontecem depois de uma crescente tensão nos últimos dias.

Na corrida presidencial de domingo estão 17 candidatos. O escrutínio fica marcado pela ausência do antigo Presidente François Bozizé, cuja candidatura foi invalidada este mês de Dezembro pelo Tribunal Constitucional da República Centro-Africana (RCA).

O escrutínio de domingo vai eleger o próximo Presidente da RCA e determinar a composição da Assembleia Nacional.

Na semana passada, dia 19 de Dezembro, o governo centro-africano acusou o antigo-Presidente François Bozizé de uma "tentativa de golpe de Estado", acusação negada pelo partido do antigo chefe de Estado.

Face à "teimosia irresponsável do governo" que teria "rejeitado" o cessar-fogo, a Coligação de Patriotas pela Mudança (CPC) "decide romper a trégua de 72 horas que se impôs até agora e retomar a sua marcha implacável até ao seu objectivo final", segundo um comunicado dos grupos rebeldes.

Ao declarar o cessar-fogo na quarta-feira, a coligação tinha convidado "o poder a observar um cessar-fogo no mesmo período" e apelado ao chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, favorito do escrutínio presidencial, a "suspender as eleições cujas condições de bom funcionamento nunca estiveram reunidas".

A ONU afirmou que Bambari, a quarta maior cidade da RCA, estava "sob o controlo" das forças de manutenção da paz e de segurança interna, depois de esta ter sido tomada pelos rebeldes na terça-feira.

Esta quarta-feira, a França declarou que, "a pedido do Presidente Touadéra, e de acordo com a Minusca" (força das Nações Unidas), o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, "ordenou a condução de uma missão de sobrevoo do território da República Centro-Africana por aviões de combate".

Na lista dos candidatos destas eleições encontram-se nomes já conhecidos no anterior eleição presidencial Désiré Kolingba, Martin Ziguélé, Sylvain Patassé, Abdoul Karim Meckassoua, Cyriaque Gonda e Jean-Serge Bokassa.

No boletim de voto constam também os nomes dos antigos primeiros-ministros Mahamat Kamoun e Nicolas Tiangaye, o antigo presidente do Conselho Nacional de Transição Alexandre-Ferdinand Nguendet, a antiga Presidente interina Catherine Samba-Panza, Augustin Agou, Crépin Mboli Goumba, Serge Djorie, Eloi Anguimaté e Aristide Reboas.

Na oposição encontra-se Anicet-Georges Dologuélé, candidato do partido União para a Renovação Centro-Africana, que chegou à segunda volta nas anteriores eleições frente a Faustin Archange Touadéra.

