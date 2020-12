República Centro-Africana

Eleições gerais na RCA em clima de tensão

Contagem dos votos em Bangui, neste dia 27 de Dezembro de 2020. © RFI / Gaël Grilhot

Texto por: RFI 4 min

Este Domingo, cerca de 1,8 milhões de eleitores foram chamados às urnas para eleger 140 deputados e um novo Presidente em clima de tensão neste país em guerra civil há 8 anos, com os grupos rebeldes que controlam uma parte do país a conduzir uma ofensiva contra as tropas governamentais há 9 dias. Apesar de a situação se ter mantido tranquila em Bangui, violências esporádicas perturbaram o processo eleitoral no resto do país, observadores receando que muitos eleitores não tenham tido a possibilidade de ir votar por falta de segurança.