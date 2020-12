Guiné Conacri inicia vacinação com Spoutnik V

A Guiné Conacri deu início esta quarta-feira à campanha de vacinação contra a Covid-19. Um processo experimental com recurso ao fármaco russo Spoutnik V. Para já o país vai proceder à vacinação de um pequeno grupo de voluntários com idade avançada, mas para o seguimento do processo Conacri pediu a Moscovo a entrega gratuita de dois milhões de doses.

O ministro da Defesa, Mohamed Diané, foi um dos primeiros a ser vacinado com a Spoutnik V facultada pelo Centro Nacional Russo de Epidemiologia e Microbiologia Gamalëia.

“Venho mostrar à população guineense, ao povo da Guiné Conacri, o exemplo e a determinação do Governo na luta eficaz contra a pandemia. É um processo que começa, vai continuar, vamos alargar a toda a população para os que queiram ser vacinados”, sublinhou Mohamed Diané.

Quem também integrou a lista dos vacinados foi Hawa Béavogui, ministra da Acção Social, que lembrou as vítimas mortais que a Covid-19 fez no país: “Aproveito para enviar as minhas sinceras condolências a todas as famílias enlutadas e o meu encorajamento aos doentes internados nas nossas estruturas de saúde. Apelo a todos os guineenses a virem experimentar esta nova vacina”.

Passada esta fase piloto, as autoridades de Conacri irão decidir a extensão ou não da vacinação. De acordo com os dados oficiais a Guiné Conacri conta com 13.000 casos de contaminação e 80 mortos.

