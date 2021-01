RCA

Contestação na RCA à reeleição do presidente cessante

Secretároio-geral da ONU António Guterres cumprimenta Faustin Archange Touadéra, presidente cessante da RCA (foto de arquivo em Nova Iorque a 23 de Setembro de 2018). © AFP

Texto por: Miguel Martins 7 min

Na República centro-africana dez candidatos da oposição pediram nesta terça-feira a anulação da reeleição do presidente Faustin Archange Touadéra num escrutínio que consideram como estando desacreditado. No entanto, Vladimir Monteiro, porta-voz da MINUSCA, força da ONU na RCA, apela a que a contestação siga os trâmites legais aguardando-se a proclamação definitiva do Tribunal Constitucional o mais tardar até dia 19.