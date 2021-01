RDC/Justiça

RDC: libertação polémica de dois presos do processo dos "100 dias"

O Presidente da República Democrática do Congo, cujo director de gabinete também foi detido no âmbito do chamado "processo dos 100 dias". Sumy Sadurni / AFP

Texto por: RFI 5 min

Na República Democrática do Congo, a libertação de dois presos do chamado processo dos " 100 dias" desencadeou uma polémica no país. Os dois indivíduos, condenados em Junho de 2020 por desvio de cerca de 12 milhões de dólares, foram libertados na sexta-feira. Os advogados falam em graça presidencial, fontes judiciais indicam libertação condicional e ong's anti-corrupção denunciam um autêntico escândalo.