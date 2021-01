Fim de campanha presidencial no Uganda marcada por suspensão de redes sociais

A Autoridade de Regulação da Comunicação Social do Uganda ordenou, na terça-feira, a suspensão das redes sociais e aplicações de mensagens na perspectiva da eleição presidencial, cujo escrutínio decorre na quinta-feira. O encerramento das redes sociais e demais aplicações de comunicação, ocorre depois de uma campanha marcada pela violência.

A votação de quinta-feira, dia 14 de Janeiro, é antecedida por uma das campanhas presidenciais mais violentas e sangrentas da história do Urganda, país no qual o presidente cessante e político veterano, Yoweri Museveni se candidata a um sexto mandato e o principal candidato da oposição, e também deputado Bobi Wine, tentou mobilizar a juventude, que até à data só conheceu um único presidente.

Wine que efectuou a sua campanha protegido com um colete à prova de balas, um capacete de combate e foi várias vezes detido , acusou na terça-feira as autoridades de tentativa de intimidação ao ser vítima de uma rusga policial ao seu domcílio.

O opositor ugandês de 38 anos apelou os seus partidários a se mobilizarem contra a fraude eleitoral. Não obstante a sua popularidade, os analistas locais consideram que as hipóteses de uma vitória eleitoral sobre Museveni de 76 anos, que governa o país do leste de África desde 1986, são remotas.

A Comissão para as Comunicações do Uganda (UCC) chefiada por Irene Sewankambo, ordenou nesta terça-feira a suspensão imediata de todas as plataformas de rede sociais, bem como aplicações de comunicação, com a vista ao escrutínio do dia 14. Observadores consideram que a medida foi uma retaliação, por Facebook ter cancelado contas de indivíduos favoráveis ao governo, acusados de manipularem o debate

Dezoito milhões de eleitores estão inscritos para votar durante a eleição presidencial ugandesa, cuja campanha foi marcada por ataques à jornalistas que cobriam os comícios da oposição e por dois dias de protestos, em Novembro passado, que resultaram na morte de 54 pessoas.

Fim de campanha eleitoral no Uganda

