RCA

Presidente reeleito da RCA refuta críticas

Faustin-Archange Toudéra foi reeleito para um segundo mandato como presidente da RCA, sob forte contestação, e em clima de insegurança. Ludovic MARIN / AFP

Texto por: Miguel Martins 3 min

Na República centro-africana o presidente cessante refuta as críticas quanto à falta de legitimidade do escrutínio que garantiu a sua eleição para um segundo mandato com 53% dos votos, não obstante terem votado apenas 35% de eleitores devido, nomeadamente, à insegurança e ao facto de 2/3 do território estarem sob controlo rebelde.