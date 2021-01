Uganda: Bobi Wine em «prisão domiciliária»

O cantor e candidato às recentes eleições presidenciais no Uganda, Bobi Wine, encontra-se em «prisão domiciliária» isto após ter contestado os resultados que dão vitória a Yoweri Museveni, no poder há mais de 30 anos.

Publicidade Continuar a ler

Impedido de sair de casa, sem processo, sem julgamento, sem detenção, esta é a situação de Bobi Wine, candidato às eleições presidenciais do passado 14 de Janeiro de 2021, onde ficou em segundo lugar com mais de 34% dos votos, atrás do Presidente reeleito, Yoweri Museveni, vencedor com mais de 58% dos votos.

Bobi Wine, que tinha sido já detido em Novembro de 2020, contestou os resultados afirmando que «foi a eleição mais fraudulenta da história do Uganda».

A comissão eleitoral confirmou os resultados e rejeitou as acusações de Bobi Wine.

As consequências foram «prisão domiciliária» para Bobi Wine. Os advogados do candidato e cantor tentam libertá-lo, tendo pedido a sua libertação ao Tribunal de Relação de Kampala.

Segundo os apoiantes de Bobi Wine e um dos seus advogados, Benjamin Katana, as autoridades querem mantê-lo em «casa» para não se deslocar ao Tribunal Supremo para contestar os resultados, algo que só poderá ser feito até dia 29 de Janeiro.

Os advogados puderam entregar comida a Bobi Wine na quinta-feira, foi a única visita autorizada para o candidato e cantor ugandês.

A decisão do Tribunal de Relação deverá ser apenas conhecida na segunda-feira 25 de Janeiro.

Crónica de Marco Martins 22-01-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro