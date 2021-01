#Festival/Literatura

"African Book Festival" une música e literatura online

Cartaz do African Book Festival. © https://africanbookfestival.de/

Texto por: Carina Branco

O "African Book Festival" [Festival do Livro Africano], com a curadoria do angolano Kalaf Epalanga, arranca, esta quinta-feira, com uma pré-edição « online » que decorre até amanhã e que é inspirada na relação entre a música e a literatura.