Angola/RCA: João Lourenço apela ao cessar-fogo e fim do embargo de armas da ONU

O presidente João Lourenço, também presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos - CIRGL - exortou nesta sexta-feira, 29 de janeiro em Luanda, os "políticos e a sociedade civil centro-africana a ultrapassarem, com sentido patriótico, as divergências reais ou forjadas que ainda prevalecem naquele país" e pediu diálogo e o fim do embargo de armas imposto em 2013 pela ONU à RCA, em vigor até 31 de julho de 2021.

A República Centro Africana declarou esta semana o estado de emergência durante 15 dias em todo o país, sendo que cerca de dois terços estão sob o controlo de grupos armados rebeldes e a reeleição, contestada, de Faustin-Archange Touadéra a 27 de dezembro, reacendeu o conflito, que começou em 2013, após o derrube do Presidente François Bozizé, substituido por Michel Djotodia apoiado por grupos armados na sua maioria de confissão muçulmana reunidos na coligação Seleka, o que suscitou a reação das milícias anti-Balaka maioritariamente compostas por cristãos e aniministas e desde então quase um quarto dos 4,7 milhões de habitantes abandonaram as suas casas.

O Presidente João Lourenço convocou a mini-cimeira de Chefes de Estado dos países membros da CIRGL, que se debruçou nesta sexta-feira, 29 de janeiro, sobre a situação de insegurança na RCA, numa tentativa de alcançar uma solução justa e sustentável que garanta a paz e segurança neste país.

O chefe de Estado angolano apelou os chefes de Estado da GIRGL a assumirem um papel construtivo e influenciador junto das forças vivas da RCA, para que estas compreendam a inviabilidade da via militar para a solução do conflito e se predisponham a aceitar o diálogo com o governo legítimo do país.

"Não podemos observar de forma passiva a situação inaceitável que se desenrola naquele país, cujo governo legítimo está inexplicável e injustamente condicionado pela resolução 2536/20, do Conselho de Segurança da ONU, no que respeita à sua função essencial de garantir a segurança e protecção das populações", lamentou.

Para o Presidente em Exercício da CIRGL, tal situação deixa o governo legítimo numa posição de grande fragilidade, face à crescente facilidade das forças rebeldes em adquirirem armas cada vez mais sofisticadas.

"Considero que esta cimeira de Luanda constitui uma oportunidade a não desperdiçar, na busca dos melhores caminhos para se alcançar uma solução justa e sustentável, que garanta a paz e a segurança na República Centro Africana. Aproveito esta tribuna, para lançar em nome da CIRGL, um apelo vibrante a toda a classe política e à sociedade civil centro-africana no sentido de ultrapassar com sentido patriótico e na defesa dos superiores interesses da Nação, as divergências reais ou forjadas, que ainda prevalecem. Assumamos um papel construtivo e influenciador junto das forças vivas da RCA, para que compreendam a inviabilidade da via militar para a solução do conflito e se predisponham a aeitar o diálogo com o governo legítimo do país".

João Lourenço, presidente angolano, 29/1/2021

João Lourenço afirmou ainda que a acção em prol da paz e segurança na RCA será desenvolvida em estreita cooperação com o presidente da comissão da União Africana e com o secretário-geral das Nações Unidas, aos quais reportará, com regularidade, o ponto de situação.

A declaração final foi lida por Tété António, ministro das Relações Anteriores de Angola, que entre outros enfatizou que "as autoridades legais têm dificuldade em assumir as suas obrigações legítimas de segurança e de protecção consecutiva à persistência de acções militares perpetradas pelas forças rebeldes...as forças rebeldes adquirem armas cada vez mais sofisticadas e outros meios, para realizarem as suas acções contra as populações a as autoridades legítimas da RCA...uma forte presença de mercenários no seio das forças rebeldes...a situação actual na RCA representa uma forte ameaça à segurança e estabilidade na sub-região e principalmente nos países vizinhos da RCA...os chefes de Estado e de governo reiteraram a validade das eleições de 27 de dezembro de 2020, que proclamaram sua excelência Faustin-Archange Touadéra como Presidente eleito e por conseguinte, não permitirão que os actores que se opoem aos resultados tomem o poder pela força...apelam as forças rebeldes a observar um cessar fogo unilateral e imediato e a abandonarem o cerco à cidade de Bangui e voltarem para as suas posições iniciais".

António Tété anunciou a realização em Luanda dentro de dez dias de uma segunda mini-cimeira da CIRGL.

Comunicado final da cimeira de Luanda sobre a RCA lido por Teté António, ministro angolano das relações exteriores, 29/1/2021

Participaram na mini-cimeira de Luanda, que decorreu no hotel Continental na centro da Baixa de Luanda os presidentes da República do Congo e em exercício da CEEAC, Denis Sassou Nguesso, do Chade, Idriss Déby Itno e da República Centro Africana, Faustin-Archange Touadéra.

No encontro participam, igualmente, os representantes do Chefe do Conselho de Transição Nacional da República do Sudão, do Presidente do Rwanda, bem como os secretários Executivos da CEEAC, Gilberto Veríssimo, e da CIRGL, João Samuel Caholo.

A CIRGL tem como objectivo resolver questões de paz e segurança, após os conflitos políticos que assolam a região, em 1994.

São membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, além de Angola, o Burundi, a República Democrática do Congo, República Centro Africana, Rwanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e República do Congo.

