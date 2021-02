Somália: ataque mortífero contra hotel em Mogadíscio reivindicado pelos shebabs

Pelo menos cinco civis morreram num ataque ocorrido ontem num hotel do centro de Mogadíscio, a capital. O Afrikhotel foi parcialmente destruído pela explosão de um carro-bomba conduzido por um kamikaze, durante um ataque perpetrado por indivíduos amados que durou cerca de sete horas. Este atentado foi rapidamente reivindicado pelo grupo jihadista al Shebab.

De acordo com um balanço muito preliminar das autoridades somalis, pelo menos cinco civis morreram e dez ficaram feridos no ataque ocorrido este Domingo no Afrikhotel, unidade hoteleira do centro de Mogadíscio frequentada por membros das autoridades somalis, das forças de segurança e líderes comunitários.

Segundo fontes oficiais, o ataque que começou por volta das 17 horas locais prolongou-se até à meia-noite. Durante a tarde, um carro-bomba conduzido por um kamikaze explodiu em frente ao Afrikhotel e homens armados invadiram o edifício trocando tiros com agentes de segurança.

Enquanto o ataque estava ainda a decorrer, os islamistas do grupo al Shebab reivindicaram o sucedido num comunicado. "Os Mujahedin estão a conduzir uma operação dentro do Afrikhotel, onde os membros dos apóstatas estão postados" pôde-se ler na internet.

“Entre os mortos, contabilizamos cinco civis bem como os atiradores - três deles foram mortos e um fez-se explodir. O número de mortos pode ser maior e alguns dos feridos podem sucumbir " aos seus ferimentos, indicou por sua vez um porta-voz da polícia pouco depois da meia-noite, pouco depois de terminar o ataque, as autoridades informando ainda que entre as vitimas mortais, encontra-se o general Mohamed Nur Galal, um ex-oficial militar conhecido na Somália.

Este ataque aconteceu numa altura em que a Somália devia estar a preparar-se para a organização de eleições presidenciais e legislativas antes do dia 8 de Fevereiro. Um processo que no entanto tem estado bloqueado devido a divergências entre o governo, apoiado pela comunidade internacional, e os estados regionais da Somália.

Os islamistas radicais al Shebab controlaram Mogadíscio durante trinta anos, antes de serem derrubados em 2011 pelas tropas da União Africana que apoiavam o governo federal. Este grupo que continua a controlar grandes áreas rurais do país tem continuado activo ao longo destes anos, perpetrando ataques na Somália bem como noutros pontos da região.

