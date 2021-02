Líderes da CEDEAO consensualizam apoio à candidatura de Macky Sall para presidente da UA

O consenso conseguido no seio da CEDEAO à volta da candidatura do presidente senegalês, Macky Sall, para o cargo de presidente em exercício da União Africana saiu da cimeira extraordinária dos chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental que decorreu, na terça-feira, por videoconferência.

Publicidade Continuar a ler

A decisão foi anunciada à imprensa pelo presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, que avançou outros consensos. “Esta cimeira conseguiu consensos em relação à candidatura para a presidência da União Africana que será o candidato, o presidente Macky Sall. Chegou-se a um consenso em relação à candidatura nigeriana para comissário dos assuntos políticos, paz e segurança; de uma candidata do Burkina Faso para comissária de saúde, assuntos humanitários e desenvolvimento social. Chegou-se a consenso para o cargo de juiz do Tribunal Africano para dos Direitos do Homem e dos Povos, há apenas uma candidatura comunitária, a do Mali”, informou o chefe de Estado cabo-verdiano.

Jorge Carlos Fonseca explicou ainda que tendo em conta que a CEDEAO representa 15 Estados, com o consenso à volta de uma única candidatura à presidência da União Africana, o grupo dos países da África do Oeste fortalece a sua posição em relação ao confronto com outras sub-regiões.

De referir que a eleição do presidente da União Africana decorre na cimeira da organização que vai ter lugar no próximo fim-de-semana.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro