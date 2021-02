RCA: Primeiro-ministro anuncia recuperação de Bossembélé

Cristiana Soares com AFP

Texto por: Cristiana Soares com AFP

O primeiro-ministro da República Centro-Africana anunciou que as Forças Armadas recuperaram aos rebeldes a cidade de Bossembélé, a 150 quilómetros a noroeste da capital, Bangui, num importante eixo económico.

Publicidade Continuar a ler

"Felicito as nossas forças armadas e aliados que ontem recuperaram a cidade de Bossembélé", escreveu Firmin Ngrebada, esta quarta-feira, na sua conta da plataforma social Twitter, acrescentando: "mais do que nunca, as nossas forças estão determinadas!”

As autoridades centro-africanas consideram geralmente como "forças aliadas" os militares ruandeses e os paramilitares russos.

Localizada na Estrada Nacional 1, eixo económico vital para o país porque liga a capital, Bangui, aos Camarões, a cidade de Bossembélé estava nas mãos dos rebeldes da Coligação de Patriotas para a Mudança (CPC) desde o início da sua ofensiva contra o regime do Presidente Faustin Archange Touadéra.

A 17 de Dezembro, os seis grupos armados mais poderosos do país, juntaram-se à Coligação de Patriotas para a Mudança, e anunciaram a 19 de dezembro, oito dias antes das eleições presidenciais e legislativas, uma ofensiva para a impedir a reeleição do Presidente Faustin Archange Touadéra, que acabou por ser reeleito em Janeiro.

Para fazer face a estas forças, estacionados na RCA, desde 2014, estão 12.000 soldados da força de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas (Minusca), bem como centenas de soldados ruandeses e paramilitares russos, enviados pelos seus países, no final de Dezembro, para proteger Faustin Archange Touadéra e apoiar o exército centro-africano.

Os rebeldes controlam a maior parte dos recursos naturais do país e fomentam a insegurança nas estradas para impedir a passagem de comboios de mercadorias para a capital, onde os preços subiram e a escassez de produtos é uma ameaça. Cerca de 1.500 camiões estão bloqueados na fronteira dos Camarões.

Desde o início da sua ofensiva, em Dezembro passado, os rebeldes da Coligação de Patriotas para a Mudança têm tentado, de acordo com a ONU, "sufocar" a capital, cortando as três principais estradas que levam a Bangui.

Desde o final de Janeiro, que as Forças Armadas do país e os seus aliados levam a cabo uma ofensiva para libertar a Estrada Nacional 1.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro