Uganda: TPI considera Dominic Ongwen culpado de crimes contra a humanidade

Texto por: Cristiana Soares com AFP

O Tribunal Penal Internacional considerou, esta quinta-feira, Dominic Ongwen culpado de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. O ugandês Dominic Ongwen, antiga criança-soldado, foi julgado enquanto líder de um grupo rebelde.

“A sua culpabilidade foi comprovada muito além de qualquer dúvida razoável”, sublinhou o presidente do tribunal Bertram Schmitt, aquando da leitura da sentença. Dominic Ongwen enfrentava 70 acusações, entre assassínios, violações, escravidão sexual e recrutamento de crianças soldado.

Apelidado de “formiga-branca”, Dominic Ongwen foi julgado pelo seu envolvimento numa série de massacres perpetrados nos anos 2000 pelo Exército de Resistência do Senhor, na altura liderado por Joseph Kony, que levou a cabo uma guerra brutal no Uganda e em três outros países com o objectivo de estabelecer um Estado baseado nos dez mandamentos da Bíblia.

Dominic Ongwen negou “em nome de Deus” todas as acusações. A defesa pedia a sua absolvição, sublinhando que Ongwen teria sido vítima, desde tenra idade, da brutalidade dos grupos rebeldes.

O processo, que decorre desde há cinco anos no TPI, é único na medida em que é a primeira vez que comparece em tribunal uma pessoa que é simultaneamente vítima e autor de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. Dominic Ongwen era uma criança quando foi sequestrado pelo Exército de Resistência do Senhor, no percurso que fazia para ir à escola.

Bertram Schmitt sublinhou que o tribunal “está consciente que ele [Dominic Ongwen] sofreu imenso”, todavia aqui são julgados “crimes cometidos por Dominic Ongwen enquanto adulto responsável e comandante no Exército de Resistência do Senhor”.

