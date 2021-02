Cimeira de União Africana encara resposta conjunta à crise de Covid-19

Os líderes dos paises membros da União Africana iniciaram sábado, por videoconferência, a trigésima quarta cimeira do bloco africano, que durará dois dias. A agenda do encontro virtual entre os chefes de Estado africanos é dominada pela crise sanitária provocada pela Covid-19, assim como por questões de segurança relacionadas com a pandemia.

Procurar uma resposta conjunta à crise sanitária desencadeada pelo vírus da Covid-19, é a vontade dos Estados membros da União Africana, reunidos em cimeira virtual.

A cimeira dos chefes de Estados africanos ocorre um ano depois de ter emergido no Egipto o primeiro caso de Covid-19, desencadeando o receio que em caso de pandemia, os serviços de saúde do continente não estariam preparados para enfrentar o surto epidémico, devido às suas frágeis estruturas .

Todavia segundo os Centros de Prevenção e Controlo de Doenças em África, actualmente o continente é o menos afectado pela epidemia.

A África registou até a data apenas 3,5% dos casos de contaminação e quatro porcento de mortes, no mundo.

Na sua alocução de abertura da cimeira, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa,cujo país termina o período de presidência rotativa da organização, sublinhou que a epidemia de Covid provocou muito sofrimento e dificuldades, em todo o continente.

Ramaphosa realçou igualmente as consequências nefastas da epidemia nos planos social e económico.

O chefe de Estado da África do sul apelou o FMI a injectar recursos nos países africanos, de modo a corrigir as desigualdades entre as economias desenvolvidas e o resto do mundo, em matéria de estímulo fiscal.

No decurso da cimeira, os Estados da União Africana deverão paralelamente organizar eleições internas para a criação de uma comissão que terá por missão dar uma resposta conjunta à pandemia, bem como resolver questões ligadas à economia e à segurança.

O chadiano Moussa Faki Mahamat, presidente da comissão executiva da União Africana, considerou que emergiu um nacionalismo no que toca à redistribuição das vacinas anti-Covid, caracterizado pelo "furar a fila" dos países ricos, que encomendaram mais doses do que precisavam.

Faki Mahamat, que obteve um segundo mandato como responsável pela comissão executiva do bloco africano, foi não obstante alvo de acusações de assédio sexual, suborno, corrupção e intimidação por parte de funcionários da referida comissão. Faki foi eleito por 51 votos, num total de 55

Por seu lado, o nigeriano Bankole Adeoye é favorito para chefiar o novo departamento resultante da fusão dos assuntos políticos e das questões de paz e segurança, embora no seio da União Africana o parecer é que, a divisão dos cargos e chefia entre as sub-regiões africanas corre o risco de provocar surpresas.

Adeoye e Faki deverão envidar esforços conjuntos para pôr um termo a inércia das comissões, numa altura que vários conflitos internos em África estão por resolver.

De acordo com observadores o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, não se reuniu até a data para discutir sobre o conflito entre as forças governamentais e os separatistas anglófonos nos Camerões, assim como não abordou a questão da emergência de uma militância islamista em Moçambique.

O conflito entre o governo central da Etiópia e a Frente de Libertação do Tigré, que dura há três meses, é também uma das questões ainda não abordada pela União Africana, embora o bloco africano tenha apelado as autoridades etíopes a dialogar com o antigo partido no poder, que agora governa o Estado do Tigré.

A trigésima quarta cimeira dos chefes de Estado africanos, decorre num momento em que o novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou o desejo de reactivar os contactos do seu país com instituições multilaterais como a União Africana.

O Presidente da República Democrática do Congo, Félix Thsisekedi, substitui, a partir de sábado, Cyril Ramaphosa na presidência rotativa da União Africana, por um ano.

