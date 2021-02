CHAN: Marrocos venceu o Mali por 2-0 e arrecadou o troféu

© Courtesy of CAF

Marrocos venceu o CHAN, Campeonato africano das nações interno, unicamente reservado aos jogadores que actuam nos próprios países, derrotando na final o Mali por 2-0 em Yaoundé, a capital camaronesa, no Estádio Ahmadou-Ahidjo.

Os marroquinos revalidaram o título conquistado em 2018 quando o CHAN decorreu em Marrocos, sendo a primeira selecção a vencer duas edições consecutivas.

Na final deste domingo 7 de Fevereiro de 2021, a selecção marroquina alcançou o triunfo apenas na segunda parte, visto que no intervalo o resultado estava empatado sem golos.

Os dois golos marroquinos foram apontados pelo defesa Soufiane Bouftini aos 69 minutos e pelo avançado Ayoub El Kaabi aos 79 minutos.

Marrocos eliminou Camarões nas meias-finais

Marrocos apurou-se para a final ao derrotar nas meias-finais o país anfitrião, os Camarões, por 4-0 em Limbé. Os golos foram apontados pelo defesa Soufiane Bouftini, pelo médio Mohammed Ali Bemammer, e o avançado Soufiane Rahimi que bisou.

Quanto ao Mali eliminou a Guinée-Conacri nas meias finais. O encontro terminou com um empate sem golos, mas na marcação das grandes penalidades, os malianos venceram por 5-4 os guineenses.

De notar que os malianos perderam pela segunda vez uma final do CHAN após a de 2016 frente à República Democrática do Congo por 0-3.

No jogo para o terceiro lugar, os Camarões perderam por 0-2 frente à Guiné-Conacri. O país anfitrião ficou fora do pódio, enquanto os guineenses acabam na terceira posição com a medalha de bronze.

Recorde-se que nenhuma selecção lusófona apurou-se para a prova, sendo que a melhor classificação de uma equipa lusófona foi Angola em 2011 que terminou no segundo lugar, derrotada pela Tunísia na final por 3-0.

