Idriss Déby candidata-se a sexto mandato no Chade após investidura de partido

Idriss Deby Itno, Presidente do Chade candidata-se a um sexto mandato após investidura pelo seu partido, no dia 6 de Fevereiro de 2021.

O Presidente cessante do Chade, Idriss Déby, foi designado pelo seu partido para candidatar-se a um novo mandato. A eleição presidencial no país da África Central decorrerá no dia 11 de Abril. Favorito à sua sucessão, Déby poderá a partir da referida data iniciar o seu sexto mandato como chefe de Estado chadiano.

Publicidade Continuar a ler

Com 68 anos de idade, Idriss Déby Itno, comanda o destino do Chade com punho de ferro. Déby beneficia de um amplo apoio da comunidade internacional, que o considera um aliado essencial na luta contra os jiadistas , assim como um elemento estabilizador a região, numa altura em que o seu país está rodeado por Estados desestruturados como a Líbia, a República Centroafricana e o Sudão.

Segundo os analistas a escolha de Idriss Déby pelo Movimento Patriótico da Salvação ( MPS ), partido do chefe de Estado cessante do Chade, não é uma supresa .

Déby afirmou com que ele aceitou ser o candidato do seu partido, somente após uma profunda reflexão e considerou que a sua candidatura é o resultado de um apelo do povo.

A oposição chadiana lançou um apelo , no sábado, para que a população proteste e reclame mais justiça social,bem como alternância política. Alegando riscos de perturbação da ordem pública, as autoridades proibiram a organização de manifestações no país.

Succès Masra, um dos principais opositores ao presidente Déby , refugiou-se, no sábado, no perímetro de segurança da embaixada dos Estados Unidos, depois da polícia ter dispersado com gás lacrimogénio, em N'Djamena, apoiantes da oposição que manifestavam na companhia de Masra.

Masra afirmou que ele e dez partidários seus salvaram as suas vidas, graças aos funcionários da representação norte-americana.

Chegado ao poder pelas armas em 1990, ao derrubar Hissène Habré com o apoio da França, Idriss Déby foi em seguida eleito presidente na sequência da primeira eleição pluri-partidária chadiana em 1996, ao obter na segunda volta 69% dos votos.

Posteriormente ele será, de cada vez, eleito desde a primeira volta, mas a oposição acusa Déby de cometer fraudes eleitorais.

No seu discurso de investidura partidária, Idriss Déby Itno, declarou que um dos seus objectivos é o de conter o terrorismo e a insegurança, de forma a criar as condições, para que o Chade prossiga a sua marcha como país emergente.

Uma coligação formada por doze partidos da oposição, denominada "Aliança Vitória", terá um candidato único, que será o principal adversário de Déby, na eleição presidencial de 11 de Abril.

Idriss Déby candidata-se à um sexto mandato no Chade 07 02 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro