África do Sul reabre 20 postos fronteiriços com redução de novos casos de covid-19

A fronteira entre a África do Sul e o Zimbabué, é um dos postos que torna a abrir.

O governo sul-africano reabriu nesta segunda-feira 20 postos de fronteiras terrestres após um encerramento de cerca de dois meses para conter a pandemia de covid-19, que já infectou cerca de 1,5 milhões de pessoas no país, isto após o governo registar uma redução de casos de infecção.

Estas reaberturas dizem nomeadamente respeito aos postos fronteiriços com mais movimento, os do Zimbabue e de Moçambique, o ministro sul-africano dos Assuntos Internos, Aaron Motsoaledi, ressalvando contudo que o seu país vai destacar uma força especial para a fronteira com Moçambique para travar o "enorme problema" da imigração ilegal.

Noutro aspecto, o governante frisou ainda que qualquer pessoa que for apanhada num posto fronteiriço com um documento de teste de covid-19 falso será impedida de entrar no território sul-africano durante pelo menos cinco anos.

O aparecimento da nova variante prejudicou o turismo do país, com alguns países e companhias aéreas a restringir os voos a partir da África do Sul.

Na sua declaração sobre o estado da Nação na semana passada, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, assegurou que a África do Sul vai iniciar esta semana a vacinação contra a covid-19, isto depois de o executivo ter decidido suspender a campanha suposta ter começado há dias, na sequência da divulgação de um estudo indicando que os únicos fármacos disponíveis no país, a vacina da Oxford/AstraZeneca, tinham uma fraca eficácia contra a nova variante identificada na África do Sul.

Com mais de 8,6 milhões de testes de covid-19 realizados desde Março, dos quais 24.470 testes efectuados nas últimas 24 horas, a África do Sul é o país mais afectado do continente africano, contabilizando -segundo dados oficiais- 1.491.907 casos de infecção e 47.899 mortos por covid-19.

