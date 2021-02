Prisioneiros do Hirak libertados na Argélia graças à amnistia presidencial

O Presidente Abdelmadjid Tebboune da Argélia dissolveu o Parlamento e anunciou ,no dia 18 de Fevereiro, legislativas antecipadas no final de 2021,assim como decidiu conceder a amnistia presidencial aos prisioneiros de consciência.

Mais de trinta prisioneiros de consciência , entre os quais o jornalista e correspondente da rede TV5 Monde, Khaled Drareni, foram libertados na sexta-feira, na Argélia, por meio de uma amnistia presidencial, concedida a três dias do segundo aniversário do movimento de rebelião popular, denominado Hirak.

Segundo um comunicado do Ministério da Justiça argelino, até a data foram libertados um total de 33 pessoas, e os procedimentos para a libertação de outros prisioneiros de consciência estão a ser efectuados .

Entre as pessoas soltas pelas autoridades argelinas, está nomeadamente o jornalista e correspondente do canal francófono TV5 Monde , Khaled Drareni, que tinha sido condenado à dois anos de prisão em Setembro de 2020, por " incitamento à ajuntamento não armado " e "atentado contra a unidade nacional" .

De acordo com Abdelghani Badi, advogado de Khaled Drareni, o seu cliente beneficia de uma medida provisória, porque aguarda, no dia 25, a decisão do Supremo Tribunal sobre o seu recurso de revista.

O opositor Rachid Nekkaz , segundo o Comité Nacional de Libertação dos Detidos (CNLD), também faz parte das pessoas libertadas. Nekkaz tinha iniciado, a umas horas antes da sua libertação, uma greve da fome para protestar contra a sua detenção prolongada, sem julgamento, não obstante a degradação do seu estado de saúde.

No seu discurso à nação, o Presidente Abdelmadjid Tebboune, declarou que " o Hirak abençoado" tinha salvado a Argélia e que por isso ele decidira conceder a amnistia presidencial . " Entre 55 e 60 pessoas poderão regressar aos seus lares ", disse o chefe de Estado da Argélia.

O Comité Nacional de Libertação dos Detidos, avaliava em cerca de 70 , o número de pessoas presas em ligação com o Hirak .

Considerado como um gesto de apaziguamento do presidente, imediatamente após o seu regresso da Alemanha, onde estava hospitalizado, a libertação dos prisioneiros de consciência ocorre antes do segundo aniversário do Hirak, rebelião popular iniciada no dia 22 de de Fevereiro de 2019.

Continuam a circular, nas redes sociais, apelos a manifestar na segunda-feira por toda a Argélia.

O presidente Abdelmadjid Tebboune, anunciou no seu discurso a organização de eleições legislativas antecipadas antes do final de 2021, assim como uma remodelação ministerial que deverá ter lugar nas próximas 48 horas.

