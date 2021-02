RDC

Ataque no leste da RDC mata embaixador italiano

Mapa da RDC com a localização do Kivu Norte e de Goma, a respectiva capital. AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP 3 min

O embaixador italiano na RDC morreu hoje num ataque contra uma coluna do PAM, Programa alimentar mundial no Norte Kivu. Roma confirmou a morte do seu representante denunciando a cobardia do ataque.