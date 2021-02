Senegal começou a vacinar contra a Covid-19

O Senegal começou hoje a vacinar a sua população contra a Covid-19, o ministro da saúde foi a primeira personalidade a receber a vacina Sinopharm. Dacar não esperou pelo dispositivo Covax, que só deve propor vacinas aos países do terceiro mundo a partir de finais de Março.

O Senegal encomendou 200 000 doses da vacina chinesa. O presidente, Macky Sall, em declarações a Alain Foka, explica o porquê desta aposta.

"A vacina chinesa foi, simplesmente, a primeira que estava disponível.

Daqui até Março pensamos que as primeiras doses do dispositivo Covax poderão ter aterrado no Senegal.

Obviamente, como presidente da república, não posso ficar simplesmente à espera de receber estas vacinas Covax.

Simultaneamente levei a cabo iniciativas bilaterais, como todos os países produtores de vacinas ou os grupos farmacêuticos .

Daí ter-me dirigido à China o que nos permitiu adquirir estas doces da Sinopharm e isto, também, graças ao apoio do presidente Xi Jinping.

Dirigi-me à Rússia, ao presidente Putin, estamos em negociações para podermos obter a Sputnik V.

Também tomámos idêntica iniciativa para com a Johnson and Johnson, Pfizer, todos eles, não houve aqui nenhuma questão ideológica."

Macky Sall, presidente do Senegal, em entrevista a Alain Foka

