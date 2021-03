Amnistia Internacional: 17 000 profissionais de saúde morreram com Covid-19

Cerimónia de inauguração do depósito central de vacinas de Angola, no dia em que chegaram ao país as primeiras 624.000 doses de vacinas contra a covid-19, no aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, que contou com a presença da ministra da Saúde, Silvia Lutucuta (ausente da foto), no âmbito da iniciativa Covax, Luanda, Angola, 2 de março de 2021. AMPE ROGÉRIO/LUSA

LUSA - AMPE ROGÉRIO