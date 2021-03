Morreu John Magufuli, Presidente da Tanzânia.

O Presidente da Tanzânia, John Magufuli, morreu esta quarta-feira, 17 de Março, aos 61 anos de um problema cardíaco, informou a vice-presidente do país, Samia Suluhu, numa mensagem televisiva dirigida ao país.

“É com profundo pesar que informo que hoje no dia 17 de Março de 2021 às 18h perdemos nosso valente líder, o Presidente da República da Tanzânia, John Pombe Magufuli", disse a vice-presidente Samia Suluhu Hassan.

John Magufuli, que não aparecia em público desde 27 de Fevereiro dando espaço a vários rumores sobre a sua saúde, morreu em Dar es Salam, capital económica de Tanzânia, precisou Samia Suhulu.

Calton Cadeado, docente na Universidade Joaquim Chissano, reage à morte do Presidente da Tanzania e lembra que o país fica fragilizado "pela política negacionista que deixa John Magufuli".

A vice-presidente da Tanzânia já tinha revelado na segunda-feira que o chefe de Estado poderia estar doente ao apelar à "unidade" dos tanzanianos "através da oração".

O Presidente John Magufuli, um céptico da Covid-19 em África, e o seu governo populista colocou muitas vezes o seu país da África Oriental sob os holofotes internacionais.

Com a morte de Magufuli levantou-se um debate quanto às causas da morte do Presidente da Tanzânia, lembra Calton Cadeado. O docente acredita que a instabilidade política que o país vai viver nos próximos tempos não vai contagiar os países fronteiriços, como Moçambique.

John Magufuli foi um dos negacionistas mais destacados da Covid-19 em África. O “coronavírus é o diabo e não pode sobreviver no corpo de Cristo”, afirmou em Março de 2020, pouco depois da detecção do primeiro caso no país.

A Tanzânia não publica quaisquer números oficiais sobre a doença desde o final de Abril de 2020, tendo deixado o número de infecções estagnado em 509, 21 das quais terminaram em mortes.

A última grande controvérsia levantada por Magufuli sobre a Covid-19 teve lugar no final de janeiro, e relacionou-se com as vacinas.

"Temos de nos manter firmes. A vacinação é perigosa. Se o homem branco fosse capaz de criar vacinas, então já teria encontrado uma vacina contra a sida, já teria encontrado uma vacina contra a tuberculose, já teria encontrado uma vacina contra a malária e já teria encontrado uma vacina contra o cancro", afirmou na altura.

Tanto o primeiro vice-presidente do arquipélago semiautónomo de Zanzibar, Seif Sharif Hamad, como o director-geral da administração pública, John Kijazi faleceram por complicações associadas à pandemia

