RCA e Chade de costas voltadas com incidentes sangrentos na fronteira

O Chade protesta contra a actuação da RCA no domingo devido a confrontos na fronteira que se traduziram em mortos no exército chadiano. Bangui tenta acalmar Ndjamena prometendo uma comissão de investigação conjunta.

O chefe da diplomacia do Chade, Cherif Mahamat Zène, denuncia um ataque centro-africano visando um dispositivo de 12 soldados chadianos.

Um soldado morreu no local, cinco outros teriam sido levados para a RCA onde teriam sido abatidos.

"Ponha-se no lugar do Chade ! Há quem vos venha agredir no interior do vosso país, matando os vossos soldados, os que são capturados são executados friamente do outro lado da fronteira... acha que devamos ficar a ver ?

Pedimos ao governo centro-africano que nos diga porquê que esta agressão foi perpetrada.

Isso não podemos aceitar que alguém ponha em causa a segurança a a integridade do Chade."

Por seu lado Ange Maxime Kazagui, ministro da comunicação centro-africano e porta-voz do governo da RCA, denuncia um incidente infeliz e anuncia o envio brevemente de uma missão ao Chade.

"Houve disparos de ambos os lados da fronteira, o tiroteio provocou, infelizmente, mortos tanto do lado centro-africano, como chadiano. O governo chadiano foi informado da proposta da implementação de uma missão de investigação conjunta."

O Chade e a RCA estão de costas voltadas devido aos incidentes na fronteira.

