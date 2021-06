Burkina Faso: Mais de 100 mortos num ataque no norte do país

Pelo menos cem civis foram mortos no norte do Burkina Faso, em Solhan, o ataque mais mortal registado neste país desde o início da violência ‘jihadista’ em 2015, informaram fontes de segurança e locais.

Publicidade Continuar a ler

"A contagem, ainda provisória, é de cerca de 100 mortos, homens e mulheres de idades diferentes", avançam fontes de segurança. O governo já confirmou o ataque e o número de vítimas.

De acordo com uma fonte local, “o ataque, que foi reportado por volta da meia-noite hora local, teve como alvo inicial o posto dos Voluntários para a Defesa da Pátria, os auxiliares civis do exército, e só depois os atacantes invadiram as casas e realizaram execuções”.

Um oficial do serviço de segurança disse que “homens foram destacados para realizar operações e proteger as populações, realizar o resgate e sepultar as vítimas”.

Um luto nacional de 72 horas foi decretado pelas autoridades deste sábado até segunda-feira anunciou o governo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro