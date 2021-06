Mali/França

Mali quer prosseguir colaboração com a França

Força francesa Barkhane no Mali. Imagem de arquivo. © AFP - DAPHNE BENOIT

Texto por: Marco Martins 5 min

O Mali reagiu à decisão da França, que decidiu suspender as operações militares conjuntas, afirmando que vai continuar a colaborar com as autoridades internacionais.