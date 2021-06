Jihadismo

Líder jihadista que planeou rapto dos jornalistas Ghislaine Dupont et Claude Verlon morto no Mali

Áudio 01:01

Baye ag Bakabo era o principal suspeito do rapto dos jornalistas da RFI Claude Verlon et Ghislaine Dupont, mortos em 2013. AFP - SIA KAMBOU

Texto por: Catarina Falcão 4 min

Florence Parly, ministra da Defesa francesa, confirmou hoje a morte Baye Ag Bakabo, chefe do comando dos jihadistas que raptaram e assassinaram os jornalistas da RFI Ghislaine Dupont e Claude Verlon a 2 de novembro de 2013, em Kidal, no Norte do Mali.