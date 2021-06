Novo governo maliano com militares em pastas ministeriais soberanas

Choguel Kokalla Maïga, aqui no dia 6 de Junho de 2021, é o novo chefe do governo maliano, anunciado a 11 de Junho de 2021 e cujas pastas ministeriais soberanas serão chefiadas por militares que participaram nos recentes golpes de Estado que ocorreram no país da África ocidental.

Após o recente segundo golpe de Estado militar, o Mali agora chefiado pelo presidente-coronel Assimi Goïta, anunciou na sexta-feira o seu novo governo liderado por Choguel Kokalla Maïga. Uma parte dos membros do novo governo maliano é formada por militares a quem foram atribuídos as pastas ministeriais ditas soberanas.

O novo governo maliano , na sequência dos dois golpes de Estado liderados pelo coronel Assimi Goïta em menos de um ano, é controlado por militares no que diz respeito às pastas ditas soberanas.

Choguel Kokalla Maïga, um civil de 63 anos de idade e antigo membro do Movimento 5 de Junho /União das Forças Patrióticas (M5/RPF), cujas manifestações de protesto populares contribuíram a para queda do Presidente Ibrahim Boubacar Keïta em 18 de Agosto de 2020, é o novo chefe do governo de transição do Mali.

Contudo os ministérios ditos soberanos, são controlados por militares. Entre estes últimos está o coronel Sadio Camara, um dos responsáveis pelo golpe de Estado de Agosto de 2020, a quem foi atribuída a pasta da Defesa.

Também do grupo dos militares golpistas, o coronel-major Ismaël Wagué, assumirá as funções de ministro da Reconciliação Nacional.

O antigo chefe do estado-maior adjunto das Forças Armadas Malianas, coronel-major, Daoud Aly Mohammedine e o tenente-coronel Abdoulaye Maïga, desempenharão respectivamente os cargos de ministro da Segurança e ministro da Administração.

Dos 28 ministros do novo governo o Mali, sete fazem parte do Movimento 5 de Junho/ União dasForças Patrióticas. Os mesmos vão chefiar nomeadamente os ministérios da Refundação do Estado, da Educação Nacional e do Meio Ambiente.

Este novo governo maliano é anunciado, numa altura em que a França decide pôr termo a sua operação Barkhane no Mali e opta por uma nova estratégia para ajudar os países do Sahel a combater o terrorismo que desestabliza a citada região da África.

Em visita ao Burkina Faso, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, confirmou ao Presidente Roch Marc Christian Kaboré, a vontade da França de recorrer a um novo modelo de operação militar mais adaptado à luta contra o terrorismo nos países do Sahel.

