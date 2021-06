Ex-presidente Laurent Gbagbo regressa ao país em ambiente de euforia

Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim, dentro de uma viatura, quando se preparava para sair do aeroporto Houphouët-Boigny, depois da sua chegada, no dia 17 de Junho de 2021.

Depois de uma ausência de 10 anos, o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo regressou na quinta-feira ao país, onde os seus partidários o acolheram num ambiente de euforia. Segundo observadores, o regresso de Gbagbo representa um teste crucial para estabilidade do país da África ocidental.

Acolhido no aeroporto internacional de Abidjan por uma multidão imensa de partidários, no dia 17 de Junho de 2021, Laurent Gbagbo, absolvido pelo Tribunal Penal Internacional, regressa ao seu país, a Costa do Marfim, 10 anos depois num ambiente eufórico.

Nas ruas de Abidjan, a sua chegada foi festejada como o filho pródigo que regressou ao país e como o salvador para alguns.

A polícia recorreu ao gás lacrimogénio para dispersar as milhares de pessoas, que celebravam o regresso do ex-chefe de Estado, que não desfrutou das honras presidenciais que lhe foram propostas pela administração do incumbente Alassane Ouattara.

Segundo a Frente Popular Marfinense (FPI) ,partido de Gabgbo, uma quarentena de partidários seus foram detidos pelas forças de polícia no dia 18 de Junho de 2021. A informação não foi confirmada oficialmente.

Gbagbo não fez propriamente declarações aos media.Ele limitou-se a dizer que estava feliz por regressar a Costa do marfim depois da sua absolvição em 2019 e que posteriormente fará um discurso.

Referindo-se a sua prisão em Haia, o ex-presidente afirmou que o mais difícil foi estar longe dos seus entes queridos e não ter podido assistir ao funeral da sua mãe.

Com 76 anos de idade, Laurent Gabgbo deverá agora contribuir para a reconciliação nacional no país, onde alguns adversários políticos continuam a imputar-lhe a responsabilidade dos distúrbios pós-eleitorais em 2010.

No poder de 2000 a 2010, Laurent Gbagbo foi preso em Abril de 2011 em Abidjan e em seguida transferido para uma prisão do Tribunal Penal Internacional de Haia, sob a acusação de crimes contra a humanidade.

Três mil pessoas morreram durante as convulsões pós-eleitorais de 2010, cuja responsabilidade foi imputada a Gbagbo, por este ter rejeitado o resultado da eleição presidencial de Outubro do referido ano.

A história da Costa Marfim tem sido marcada, desde o início da década de dois mil, pela violência política e étnica.

Os eventos sangrentos, ocorridos durante a eleição presidencial de Outubro de 2020 e nos quais morreram uma centena de pessoas, são o último exemplo da tensão política que prevalece na Costa do Marfim.

