Etiópia: Governo decreta cessar-fogo unilateral

O Governo etíope decretou um cessar-fogo unilateral e incondicional no Tigray, onde os rebeldes conseguiram recuperar a capital da região, Mekele.

Na segunda-feira ao fim do dia, os soldados federais fugiram da base situada em Mekele, levando com eles os membros da autoridade provisória que foram colocados na Região pelo Governo central.

Desde então as comunicações estão cortadas, os telefones por satélite das organizações humanitárias foram apreendidas e a cidade está, novamente, isolada do mundo.

Segundo relatos vindos da região, antes dos sucessivos cortes, houve um momento de pânico na cidade com a deserção das autoridades governamentais e a chegada dos rebeldes. Aconteceram pilhagens em Mekele durante essa transição.

Os rebeldes, ou forças apoiando a antiga autoridade do país, festejarem a reconquista com fogos de artifícios e gritos de alegria.

Após a saída imediata das autoridades provisórias, foi emitido um comunicado que afirmava que um cessar-fogo tinha sido decretado para permitir o regresso ao trabalho dos agricultores e possibilitar a chegada da ajuda humanitária na região.

O “cessar-fogo” unilateral foi decretado até ao fim da cultivação das terras pelos agricultores.

A região do Tigray é palco de combates desde Novembro do ano passado, depois do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ter enviado o exército para desalojar a TPLF, o partido eleito que então governava o estado etíope no norte da Etiópia, e que vinha há vários meses a desafiar a autoridade de Adis Abeba.

Desde o início do conflito, milhares de pessoas morreram e cerca de 350 mil foram deslocadas e encontra-se numa situação vulnerável.

