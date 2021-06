Etiópia

Autoridades etíopes minimizam o impacto da sua retirada da capital do Tigray

Estátua de Alula Aba Nega, general etíope do Tigray à frente do aeroporto de Mekele, capital da região. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texto por: RFI 2 min

As autoridades etíopes minimizaram hoje a retirada das suas tropas de Mekele, capital do Tigray, no norte do país, que estava até segunda-feira sob controlo governamental e caiu agora nas mãos dos combatentes ligados aos separatistas da Frente de Libertação do povo do Tigray.