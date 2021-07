Etiópia

Etiópia: ONU alerta para a fome no Tigray

A ONU exortou os rebeldes a aplicarem o cessar-fogo unilateral decretado pela Etiópia. Yasuyoshi CHIBA AFP/File

Texto por: RFI 3 min

A comunidade internacional alertou, esta sexta-feira, para a situação humanitária dramática que se vive na região do Tigray. De acordo com as Nações Unidas, 5,2 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar urgente e mais de 400.000 pessoas estão a passar fome. A ONU exortou os rebeldes a aplicarem o cessar-fogo decretado pela Etiópia.