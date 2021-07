África do Sul/violência

África do Sul: Pelos menos 72 pessoas morrem em onda de violência

A violência continua nas ruas de África do Sul. AP - Yeshiel Panchia

Texto por: Stefanie Palma 3 min

A África do Sul registou pelo menos 72 mortos, no sexto dia consecutivo de violência no país. Os confrontos foram desencadeados pela prisão do ex-presidente do país, Jacob Zuma.