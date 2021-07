África do Sul: Violência começa a diminuir após semana de confrontos

Os voluntários ajudam a limpar as ruas depois de uma semana marcada por pilhagens e violência.

A violência em África do Sul começou a diminuir lentamente esta quinta-feira, após uma semana marcada por violentos confrontos.

Publicidade Continuar a ler

No terreno, a população começa a calcular o custo do caos, incêndios criminosos e saques que destruíram centenas de empresas e provocaram 72 mortos.

Entretanto, a Agência de Segurança do Estado e a polícia estão a investigar vários grupos de meios de comunicação social onde membros do ANC de Durban supostamente discutiram como bloquear rodovias e atacar centros comerciais para forçar o estado a ceder às suas demandas e libertar o presidente Jacob Zuma.

No entanto, a ministra de Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, anunciou esta quarta-feira que o governo sul-africano está a considerar enviar mais 25 mil militares para o terreno na tentativa de restaurar a ordem pública no país.

O saque de lojas deixou alimentos e outros itens essenciais escassos, o que pode se tornar um problema sério nos próximos dias. O encerramento de muitos postos de gasolina também atingiu as linhas de abastecimento de transporte.

Os distúrbios começaram inicialmente em resposta à prisão do ex-presidente Jacob Zuma na semana passada por não comparecer a um inquérito de corrupção. Mas eles rapidamente degeneraram em pilhagem e destruição, impulsionados pela raiva generalizada sobre as dificuldades e a desigualdade de quase três décadas de democracia desde o fim do apartheid que não conseguiram resolver.

Metade da população vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com os últimos dados do governo de 2015, e o crescente desemprego desde o início da pandemia do coronavírus deixou muitos desesperados. O desemprego atingiu um recorde de 32,6% nos primeiros três meses de 2021.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro