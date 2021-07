Moçambique deixa alerta sobre camiões de mercadorias retidos na África do Sul

A Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários (Fematro) avançou esta quinta-feira que existem camiões retidos na África do Sul que transportam bens essenciais para Moçambique.

A África do Sul tem vivido nos últimos dias uma onda de violência e existem veículos que transportam mercadorias importadas da África do Sul retidos, uma vez que não podem atravessar a fronteira devido às várias pilhagens e violência no país.

"Ainda é cedo para termos a dimensão dos números, mas podemos garantir que temos camiões com bens essenciais retidos na África do Sul", disse Castigo Nhamane, presidente da Fematro, em declarações à Lusa.

Os transportadores moçambicanos de carga e pessoas já suspenderam as viagens à África do Sul.

"Desaconselhamos vivamente viagens à África do Sul enquanto a situação não serenar", defendeu ainda Castigo Nhamane.

A violência no país também pode conduzir à falta de bens essenciais em Moçambique. A declaração é de Sudekar Novela, presidente da Associação Mukhero (associação de pequenos importadores informais de Moçambique).

"É mais do que óbvio que se a situação não se pacificar na África do Sul teremos uma escassez de bens e subida de preços, porque dependemos de importações de alimentos do vizinho", disse, em entrevista à Lusa.

Recorde-se que a África do Sul registou esta quarta-feira, 14 de julho, pelo menos 72 mortos, no sexto dia consecutivo de violência no país. Os confrontos foram desencadeados pela prisão do ex-presidente do país, Jacob Zuma.

Os protestos violentos tiveram início no final da semana passada depois do antigo presidente do país, se ter entregado às forças da ordem para cumprir a sua pena de 15 meses de prisão.

Jacob Zuma, recorde-se, foi recentemente condenado pelo Tribunal Constitucional por ofensa à justiça ao recusar testemunhar sobre a corrupção que assola o país, da qual é considerado um dos principais protagonistas.

O ex-chefe de Estado viu-se forçado a demitir-se do cargo em 2018 devido a um avolumar de acusações. Apesar disso, continua bastante popular junto de certas franjas da população e do seu partido, o ANC.

De evidenciar que o governo já apelou várias vezes à calma e enviou tropas para as zonas onde estão a ocorrer motins, atitude que não parece estar a surtir efeito.

O país tem sido confrontado com uma onda de violência extrema, marcada por várias pilhagens. Os tumultos alastraram-se ontem às províncias do Cabo do Norte e Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique e Essuatíni (antiga Suazilândia), segundo noticiou o portal sul-africano News24.

