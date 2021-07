Moçambique

Presença militar ruadensa em Moçambique levanta dúvidas

Militares em Cabo Delgado © LUSA - João Relvas

Texto por: Teresa Xavier 2 min

A presença dum contingente militar do Ruanda em Moçambique continua a levantar muitas questões, dez dias após a sua chegada a Cabo Delgado, no extremo norte do país, para combater o terrorismo, como adianta o porta-voz da Renamo, José Manteigas.