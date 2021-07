Nigéria/Sociedade

Mais 28 estudantes libertados pelos seus raptores no noroeste da Nigéria

Mulheres protestam em Dezembro de 2020, contra a multiplicação dos raptos na Nigéria, onde 28 adolescentes foram libertados na noite de 24 de Julho no noroeste do país da África ocidental . REUTERS - AFOLABI SOTUNDE

Texto por: RFI 3 min

O grupo de criminosos que tinha raptado no início do mês de Julho mais de uma centena de adolescentes num liceu do noroeste da Nigéria, libertou domingo mais 28 reféns. Todavia, há ainda oitenta alunos que permanecem em captividade. Os estudantes foram feitos reféns por criminosos armados na noite de 5 de Julho.