Nigéria: raptores de crianças exigem mais dinheiro para as libertarem

Na Nigéria o voluntário que tinha entregado o resgate aos raptores de 136 crianças está agora também cativo do grupo. Estes confirmaram ter recebido o resgate equivalente a 61 000 euros, uma quantia que estes alegam estar incompleta.

Numa primeira fase os raptores tinham reclamado o equivalente a 411 000 euros, tendo depois aceitado diminuir o montante.

A 30 de Maio passado cerca de 200 homens armados a bordo de motorizadas tinham invadido a cidade de Tegina, no Estado do Niger, raptando 136 alunos e vários professores da escola privada muçulmana Salihu Tanko.

Abakar Alhassan, o director da escola, ao microfone de Victor Mauriat, relata o imbróglio em torno deste novo caso de rapto de crianças na Nigéria.

"Na segunda à noite conseguimos então o dinheiro: 61 000 euros para o resgate.

Foram cidadãos implicados que estiveram a contribuir para o efeito.

Fui eu próprio a entregar o dinheiro ao comité dos pais das crianças desaparecidas.

Um homem, sem filhos entre os desaparecidos, voluntarizou-se para entregar o dinheiro aos raptores.

Estes, em seguida, recuperaram o dinheiro para o contarem, na presença desse homem.

Várias horas depois os raptores ligaram-me a dizer que faltavam perto de 10 000 euros.

Disseram-me que precisavam de motorizadas e do resto do dinheiro para libertarem o nosso mensageiro e as crianças.

O problema é que as pessoas que deram dinheiro por vezes tiveram mesmo que vender as respectivas casas para conseguir esses fundos.

Eles já não podem dar mais nada !

Pedimos ajuda a toda a gente, mesmo de fora da Nigéria, para que nos ajudem por forma a dar-lhes o que eles exigem para conseguirmos que os miúdos voltem para as suas casas."

