África do Sul: Cyril Ramaphosa anuncia remodelação governamental

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou uma remodelação governamental, a primeira desde que foi eleito para o cargo, há três anos. © Esa Alexander/Pool via REUTERS

O Presidente da África do Sul anunciou uma remodelação governamental, na noite desta quinta-feira, a primeira desde que foi eleito para o cargo, há três anos. Cyril Ramaphosa afirmou que é necessário ajudar a melhorar a capacidade do governo em lidar com os inúmeros desafios económicos que o país enfrenta.