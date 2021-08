Zâmbia

Zâmbia: presidenciais tensas num país economicamente fragilizado

Eleitores fazem fila para votar nas eleições presidenciais de 12 de Agosto de 2021 em Lusaka, na Zâmbia. © AFP / Patrick Meinhardt

Texto por: Liliana Henriques 3 min

Cerca de 7 milhões de eleitores zambianos são hoje chamados às urnas nas eleições presidenciais, legislativas e autárquicas. Na corrida às presidenciais estão 16 candidatos, entre os quais se destacam o presidente cessante, Edgar Lungu, 64 anos, no poder desde 2015 e do outro lado do xadrez, o seu eterno rival, o empresário Hakainde Hichilema, 59 anos, que concorre pela sexta vez ao mais alto cargo político do seu país.