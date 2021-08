Thomas Sankara: Julgamento dos presumíveis assassinos marcado para 11 de outubro

Thomas Sankara, ex-presidente do Burkina Faso.

O início do julgamento dos presumíveis assassinos de Thomas Sankara, ex-presidente do Burkina Faso, foi marcado para 11 de outubro, segundo o tribunal militar de Ouagadougou.

A morte de Thomas Sankara levou, em 1987, à subida ao poder de Blaise Compaore.

O também ex-presidente do Burkina Faso, actualmente exilado na Costa do Marfim, é o principal suspeito do crime de assassinato. Existem ainda outras 13 pessoas acusadas pelo tribunal militar.

O julgamento, marcado para o próximo dia 11 de outubro, será público e terá início às 9 horas da manhã (hora do Burkina Faso).

Recorde-se que foram necessários 34 anos para que o caso fosse levado à justiça. Guy Hervé Kam, um dos advogados que representa as famílias das vítimas, disse à RFI que foi “uma vitória” e "um momento de verdade" para as famílias.

“Foi uma longa espera para estabelecer de forma clara, precisa e pública quem foi individual ou coletivamente responsável pelos acontecimentos que levaram à tragédia de 15 de outubro de 1987”, referiu o advogado.

