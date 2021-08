Chade

Morreu Hissène Habré, antigo presidente do Chade, condenado por crimes contra a humanidade

L'ancien dictateur tchadien Hissène Habré, escorté par des militaires après avoir été entendu par un juge, le 2 juillet 2013 à Dakar. AFP PHOTO / STRINGER

Texto por: RFI 3 min

Morreu Hissène Habré, antigo presidente do Chade. Tinha 79 anos e morreu no Hospital Central de Dacar, vítima de Covid-19. O antigo chefe de Estado do Chade tinha sido condenado em 2016 a prisão perpétua por crimes contra a humanidade por um tribunal africano. Reed Brody, da Human Rights Watch, acompanhou muitas das vítimas de Hissène Habré, e falou sobre a sua morte.