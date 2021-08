Argélia corta relações diplomáticas com Marrocos

A Argélia decidiu cortar as suas relações diplomáticas com Marrocos devido a "acções hostis" perpetradas pelo país vizinho.

Publicidade Continuar a ler

A decisão foi anunciada esta terça-feira, 24 de Agosto, por Ramtane Lamamra, ministro dos Negócios Estrangeiros da Argélia, em conferência de imprensa.

O governante avançou que esta decisão se pretende com a história, uma vez que "o reino de Marrocos nunca parou de realizar acções hostis para com a Argélia".

Ramtane Lamamra atribui "aos dirigentes do reino a responsabilidade das crises repetidas, que se agravaram", uma atitude que "conduz ao conflito" no Magrebe, região no norte de África.

Recorde-se que o Alto Conselho de Segurança argelino decidiu rever na semana passada as relações com Marrocos, uma vez que o país é acusado de estar envolvido nos incêndios no norte da Argélia.

"Os incessantes actos hostis perpetrados por Marrocos contra a Argélia exigiram a revisão das relações entre os dois países e a intensificação dos controlos de segurança nas fronteiras ocidentais", avança ainda um comunicado oficial argelino.

De salientar que a tensão entre os dois países não é recente, no entanto, tem vindo a intensificar-se nos últimos dias. A Argélia defende que os incêndios no norte do país têm mão criminosa e acredita que foram provocados por grupos terroristas, que contam com o apoio de Marrocos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro