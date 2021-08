Tanzânia: Pelo menos 4 mortos e 6 feridos em ataque armado em Dar es Salaam

Pelo menos 4 pessoas morreram e seis ficaram feridas num ataque à mão armada, esta quarta-feira, na maior cidade da Tanzânia, Dar es Salam.

Publicidade Continuar a ler

Três polícias e um segurança estão entre as vítimas de um ataque levado a cabo por um homem armado perto da embaixada francesa, na cidade de Dar es Salam, na Tanzânia.

O agressor, cujo nome ainda não foi revelado, aproximou-se de dois polícias, atirou à queima-roupa e apoderou-se das respectivas armas. O terceiro polícia foi alvejado enquanto o atirador deambulava pela zona. O autor do ataque matou também um segurança e acabou por ser abatido pelas autoridades, conforme avança a agência AP.

O inspector geral da polícia, Simon Sirro, revelou que o atirador era estrangeiro, ao que tudo indica da Somália, e indicou que existe a possibilidade do ataque estar relacionado com a insurgência jihadista em Moçambique, uma vez que a Tanzânia colabora com tropas da SADC no combate ao terrorismo e teme acções de vingança.

Contudo, até ao momento, não existe confirmação de que se tenha tratado de um ataque terrorista.

A embaixada dos Estados Unidos da América chegou mesmo a emitir um comunicado a pedir aos seus cidadãos para se manterem longe da zona, devido à existência de "um confronto armado". O ataque ocorreu perto do local onde a embaixada norte-americana foi atacada em 1998.

De salientar que o crime ocorreu pouco depois da Presidente da República do país, Samia Suluhu Hassan, ter feito um discurso ao país.

A chefe de Estado já enviou uma mensagem de condolências às famílias das vítimas. A nota foi publicada nas redes sociais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro