Antigo primeiro-ministro do Mali detido por acusação de corrupção

Soumeylou Boubèye Maïga, que foi também ministro da Defesa do Mali, foi implicado no caso da compra de um avião presidencial em 2014 em que há suspeitas de desvio de fundos públicos e tráfico de influências. Uma antiga ministra da Finanças também foi detida.

Publicidade Continuar a ler

Soumeylou Boubèye Maïga foi primeiro-ministro do Mali entre 2017 e 2019, mas também ministro da Defesa, ministro dos Negócios Estrangeiros e ainda diretor do serviço de informações do país, sendo um dos homens fortes da política maliana.

Maïga foi detido na quinta-feira por envolvimento num caso de fraude na compra de um avião presidencial em 2014, quando era ministro da Defesa.

A compra desta aeronave, segundo as autoridades do Mali, está envolta em dúvidas, suspeitando-se de práticas de sobrefacturação, desvio de fundos públicos, fraude, tráfico de influências e favoritismo.

O antigo primeiro-ministro, conhecido como uma figura relevante no país por controlar redes de pessoas influentes ligadas à segurança e à defesa no Mali, passou já esta noite na cadeia de Bamako.

Bouaré Fily Sissoko, ministra das Finanças e da Economia em 2014, também foi detida e acusada desses crimes. As autoridades do país adiantam que poderá haver mais detenções.

A detenção de Soumeylou Boubèye Maïga foi confirmada aos meios de comunicação pelo seu advogado, Kassoum Tapo.

Soumeylou Boubèye Maïga foi primeiro-ministro durante o mandato do Presidente agora deposto, Ibrahim Boubacar Keïta. O chefe de Estado foi deposto em fevereiro de 2020 pela junta militar que agora controla o país.

As eleições democráticas no Mali estão previstas para fevereiro de 2022, com pressão internacional para que a junta militar faça uma transição de poder para as autoridades civis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro