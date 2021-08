Afrobasket: Cabo Verde e Angola apuraram-se para a próxima fase

Cabo Verde e Angola venceram na terceira e última jornada do Grupo A no Campeonato africano das nações de basquetebol, o Afrobasket, derrotando respectivamente o Ruanda e a República Democrática do Congo. As duas nações apuraram-se para a próxima fase da prova.

A Selecção cabo-verdiano apurou-se para os quartos-de-final do Afrobasket, enquanto a congénere angolana está no play-off de acesso aos quartos-de-final da prova que decorre em Kigali no Ruanda.

Cabo Verde no 1° lugar

A Selecção de Cabo Verde venceu por 82-74 o Ruanda, país anfitrião, na terceira e derradeira jornada do Grupo A.

Os melhores marcadores do lado cabo-verdiano foram Joel Almeida e Fidel Mendonça com 16 pontos. O melhor ressaltador foi Walter Tavares com 14 ressaltos.

De notar que na fase de grupos, a Selecção cabo-verdiana venceu por 77-71 Angola, após prolongamento, e na segunda jornada Cabo Verde perdeu por 66-70 frente à República Democrática do Congo.

Os cabo-verdianos terminaram no primeiro lugar com 5 pontos e apuraram-se para os quartos-de-final.

Angola no 3° lugar

A Selecção angolana venceu por 73-58 a República Democrática do Congo na terceira e última jornada da fase de grupos.

O melhor marcador do lado angolano foi Carlos Morais com 16 pontos. O melhor ressaltador foi Teotonio Dò com 8 ressaltos.

De notar que na fase de grupos, a Selecção angolana perdeu por 71-77 frente a Cabo Verde, após prolongamento, e na segunda jornada Angola perdeu por 68-71 frente ao Ruanda.

Os angolanos terminaram no terceiro lugar com 4 pontos e apuraram-se para o play-off de acesso aos quartos-de-final.

De referir que o primeiro de cada grupo apura-se directamente para os quartos-de-final, enquanto os segundos e os terceiros vão defrontar-se num play-off de acesso aos quartos-de-final. O que significa que nesta fase de grupos apenas os últimos qualificados são eliminados.

No Grupo A, Cabo Verde terminou no 1° lugar com 5 pontos, os mesmos que o Ruanda, no entanto o confronto directo é que prevalece e nesse capítulo os cabo-verdianos derrotaram os ruandeses. No terceiro lugar ficou Angola com 4 pontos, os mesmos que a RDC, no entanto o confronto directo é que prevalece e nesse capítulo os angolanos venceram os congoleses democratas.

De notar que os angolanos, em 21 participações, venceram por 11 vezes o título de Campeão africano - 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013.

Isto enquanto os cabo-verdianos participam pela sétima vez na competição e o melhor resultado foi uma medalha de bronze, 3° lugar, em 2007.

