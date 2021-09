Futebol : Guiné-Bissau arrecadou triunfo importante em dia complicado para os lusófonos

Decorrem actualmente as eliminatórias para o Mundial de futebol de 2022 no Catar. A Guiné-Bissau venceu o Sudão por 4-2 enquanto Angola, Cabo Verde e Moçambique foram derrotados.

Os Djurtus deslocaram-se ao Sudão e venceram por 2-4 num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo I.

Os golos guineenses foram apontados por Piqueti, que bisou, por Frédéric Mendy e por Mama Baldé.

Para Guilherme Farinha, director técnico da Federação guineense de futebol, este triunfo foi importante para tentar alcançar o apuramento para a próxima fase.

Guilherme Farinha, director técnico da Federação Guineense de futebol 08-09-2021

Recorde-se que na primeira jornada, a Selecção da Guiné-Bissau empatou a uma bola frente à Guiné Conacri em Nouakchott na Mauritânia.

Na tabela classificativa a Guiné-Bissau lidera com quatro pontos, à frente de Marrocos cil três pontos. De notar que o jogo entre Marrocos e a Guiné Conacri não se vai realizar devido ao Golpe de Estado que ocorreu em Conacri.

Cabo Verde perdeu em casa

Os Tubarões Azuis receberam e perderam por 1-2 frente à Nigéria num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C.

O único tento cabo-verdiano foi apontado por Dylan Tavares.

Recorde-se que na primeira jornada, a Selecção cabo-verdiana empatou a uma bola na deslocação à República Centro-Africana.

Na tabela classificativa a Nigéria lidera com seis pontos, enquanto Cabo Verde está no terceiro lugar com um ponto.

Moçambique perdeu na segunda jornada

Os Mambas deslocaram-se ao Malawi e perderam por 1-0 num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D.

Recorde-se que na primeira jornada, a Selecção moçambicana de futebol empatou sem golos frente à Costa do Marfim no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo em Moçambique.

Na tabela classificativa, a Costa do Marfim lidera com quatro pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com um ponto.

Segunda derrota consecutiva para Angola

Os Palancas Negras receberam e perderam por 0-1 frente à Líbia num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo F.

Recorde-se que na primeira jornada, a Selecção angolana foi derrotada na deslocação ao Egipto por 1-0 no Cairo.

Na tabela classificativa o Líbia lidera com seis pontos. Angola ocupa o último lugar ainda sem pontos.

Recorde-se que a primeira selecção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Catar.

