CEDEAO/Guiné/Mali

CEDEAO sanciona junta da Guiné Conacri e exige eleições no Mali

Cimeira extraordinária da CEDEAO a 16 de Setembro de 2021 em Accra. © REUTERS - KWEKU OBENG

Texto por: Miguel Martins

A CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental, exige que seja cumprido o prazo para eleições no Mali, agendadas para Fevereiro de 2022. A comunidade regional reuniu-se nesta quinta-feira em Accra, no Gana. E tomou também posição acerca de outro país com golpe de Estado mais recente, a Guiné Conacri, no passado dia 5. A organização exige uma transição de curta duração como resumiu à rfi Jean Claude Kassi Brou, presidente da comissão.